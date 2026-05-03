Segni di fede In mostra tre secoli di storia

Una mostra presenta un percorso espositivo che ripercorre tre secoli di storia religiosa, sociale e culturale. L'esposizione include oggetti, documenti e opere che illustrano i cambiamenti e gli eventi che hanno segnato questo lungo periodo. Il percorso si sviluppa attraverso diverse sezioni tematiche, offrendo uno sguardo dettagliato sulle trasformazioni avvenute nel tempo e sulle testimonianze custodite. La mostra rimane aperta fino alla fine del mese.

Tre secoli di storia religiosa, sociale e culturale racchiusi in un unico percorso espositivo. Dal 7 maggio al 13 giugno, il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca ospiterà la mostra " Trame di storia, segni di fede ", un’indagine profonda sull’identità della Chiesa lucchese tra memoria istituzionale e testimonianza vissuta. L’inaugurazione si terrà giovedì 7 maggio alle ore 16:30. La mostra, a ingresso libero, si propone di indagare l’identità della Chiesa lucchese attraverso un itinerario articolato, volto a far emergere il legame tra le grandi trasformazioni storiche e la vita quotidiana dei fedeli.....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Segni di fede. In mostra tre secoli di storia LA LETTERA di PILATO descrive il VOLTO e il COLORE di GESÙ con dettagli incredibili! Notizie correlate “Cappuccini. Cinque secoli in Liguria”: un percorso che intreccia fede e storia regionaleIn occasione di questo significativo passaggio istituzionale, il Museo dei Cappuccini di Genova presenta la mostra “Cappuccini. Leggi anche: Salvamento, tre italiani nella prima enciclopedia su 45 secoli di storia di salvataggi e salvatori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riconoscere i segni di Dio; Inaugura al Palazzo delle Esposizioni la mostra ‘Trame di storia, segni di fede’; Note per una vera educazione alla fede; La sacralità della montagna nei segni lasciati dall’uomo. Inaugura al Palazzo delle Esposizioni la mostra ‘Trame di storia, segni di fede’Curata da don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio storico diocesano, ripercorre la successione dei 22 arcivescovi ... luccaindiretta.it Diocesi: Lucca, Trame di storia, segni di fede. Mostra per i tre secoli dell’arcidiocesiTre secoli di storia religiosa, sociale e culturale racchiusi in un unico percorso espositivo. Dal 7 maggio al 13 giugno, il Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca ospiter ... agensir.it Francesco Emilio Borrelli. Billie Eilish · WILDFLOWER. Questa leonessa fa avanti e indietro in gabbia tutto il giorno tutti i giorni. Comportamenti come questo sono chiari segni di sofferenza. Quanto è crudele privare un essere senziente della sua libertà, della s - facebook.com facebook Premio Nazionale “Segni di Pace” a Nunzio Virgilio Paolucci, presidente di Loco Motiva x.com