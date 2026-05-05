Storia e arte si incontrano | il fiume protagonista del nuovo appuntamento di Acquaviva

Il racconto del territorio forlivese torna protagonista giovedì 7 maggio, alle 17, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 8 in viale dell'Appennino. Il nuovo appuntamento del ciclo di incontri di formazione "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi" propone un affascinante dialogo a due voci che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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“Acquaviva – Fiumi, storie, paesaggi”: a Forlì secondo appuntamento del ciclo di formazioneIl programma prevede gli interventi di Marino Mambelli, ricercatore storico, con il tema “La strada provinciale del Rabbi: un percorso nella storia”;...

Aggiornamenti e dibattiti

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Storia dell’arte e scacchi si incontrano nella sede parigina di PerrotinIl rapporto tra arte e scacchi è di lunga data, attraversa la storia e, nel Novecento, trova come figura simbolica un personaggio emblematico di entrambe le discipline: Marcel Duchamp. A partire dagli ... exibart.com

Dove l’arte incontra la storia: a Lecce, Bari e Bitonto la bellezza si fa esperienza quotidianaNel cuore di Lecce, tra le architetture scolpite nella pietra, nel fascino del romanico custodito a Bitonto e nell’essenza più autentica della storia di Bari Vecchia, c’è un filo invisibile che unisce ... ilmessaggero.it

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