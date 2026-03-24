Acquaviva – Fiumi storie paesaggi | a Forlì secondo appuntamento del ciclo di formazione

Giovedì 26 marzo alle 17 si terrà il secondo appuntamento del ciclo di formazione “Acquaviva – Fiumi, storie, paesaggi” presso l’aula magna di un istituto comprensivo di Forlì. L’evento, dedicato alla narrazione della storia, dell’arte e della cultura legate ai corsi d’acqua, si svolgerà nello stesso luogo del primo incontro.

Il programma prevede gli interventi di Marino Mambelli, ricercatore storico, con il tema “La strada provinciale del Rabbi: un percorso nella storia”; e Emanuela Morganti, docente dell’Università di Urbino, con “Il fiume. Soggetto e materia dell’arte dal Romanticismo a oggi”. Gli appuntamenti sono riconosciuti come corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, ma sono aperti anche alla cittadinanza, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione su storia, paesaggio e arte. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Istituto comprensivo 8 e Italia Nostra Sezione di Forlì, con il supporto scientifico dell’Associazione di Cultura Gabriella Poma e dell’associazione Nuova civiltà delle macchine. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Medici del passato, secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretinaArezzo, 30 gennaio 2026 – Secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del...

Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora...

Approfondimenti e contenuti su Acquaviva Fiumi storie paesaggi a Forlì...

Discussioni sull' argomento Guardare lento: a Forlì un workshop per riscoprire il paesaggio attraverso i libri; Un fiume di luci attraversa la città: il martedì sera è Night Walk, tra sicurezza e 10mila passi nel cuore di Forlì.

Scoprire l’Europa con le crociere fluviali: paesaggi, storia e relaxUn percorso tra vedute dall'acqua, servizi curati a bordo e soste centrali in città d'arte per un viaggio lento e immersivo ... viaggiamo.it

Leggere il paesaggio. Film, mostra e passeggiateI corsi d’acqua come lente per leggere il territorio. Si chiama ‘Acquaviva’ – antico nome del fiume Rabbi – il progetto di promozione del paesaggio locale avviato dall’associazione Italia Nostra ... ilrestodelcarlino.it

Acquaviva delle Fonti: pitbull aggredisce bimba di 2 anni - facebook.com facebook

Paura ad Acquaviva delle Fonti, bimba di due anni azzannata dal pitbull del vicino: salvata dal padre - News x.com