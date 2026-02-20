Milan il ricordo di Mihajlovic | Vero combattente leader Ha affrontato ogni sfida con coraggio e dignità

Sinisa Mihajlovic, nato a Vukovar nel 1969, ha perso la vita a causa di una grave malattia, lasciando un segno indelebile nel calcio. La sua carriera da giocatore e allenatore si è contraddistinta per il carattere forte e la capacità di guidare con determinazione. Ricordato come un vero combattente, ha sempre affrontato le sfide con coraggio e dignità, anche nelle situazioni più difficili. Oggi, nel giorno del suo compleanno, i tifosi del Milan lo ricordano con affetto e rispetto.

Nato a Vukovar, nella ex Jugoslavia, il 20 febbraio 1969, oggi Sinisa Mihajlovic - ex calciatore e allenatore in Serie A e tecnico del Milan nella stagione 2015-2016 - avrebbe compiuto 57 anni. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto ricordare il serbo, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia, in un post pubblicato sui propri account social ufficiali. "Un vero combattente, un leader e un uomo che ha affrontato ogni sfida con coraggio e dignità. Per sempre nei nostri cuori", ha scritto il Milan sui social per ricordare Mihajlovic. Arrivò per la prima volta in Italia, dalla Stella Rossa, nel 1992 per vestire la maglia della Roma.