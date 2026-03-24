Mondo del cinema in lutto. Valerie Perrine è morta nella sua casa di Beverly Hills, in California, all’età di 82 anni. L’attrice è diventata famosa per il ruolo di Honey Harlow in “Lenny” (1974) di Bob Fosse e di Eve Teschmacher nei primi due film di “Superman” (1978-1980). La notizia della scomparsa è stata annunciata dal compagno Stacey Souther. Perrine aveva da anni il morbo di Parkinson, diagnosticato nel 2015, che negli ultimi tempi le aveva compromesso la mobilità e le capacità di parola e alimentazione. “Ha affrontato la malattia con incredibile coraggio e dignità, senza mai lamentarsi – ha scritto Souther -. È stata una vera fonte di ispirazione e ha vissuto la vita appieno: e che vita magnifica è stata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Valerie Perrine, l’attrice aveva da anni il morbo di Parkinson. Il compagno: “Ha affrontato la malattia con incredibile coraggio e dignità, senza mai lamentarsi”

Articoli correlati

Leggi anche: È morta Valerie Perrine, la star di Superman aveva il Parkinson: “Realizziamo il suo ultimo desiderio”

Addio a Valerie Perrine, la storica Miss Teschmacher di Superman aveva 82 anniL'attrice è diventata celebre grazie al biopic Lenny con Dustin Hoffman e successivamente per il ruolo dell'aiutante di Lex Luthor nel primo Superman...

Contenuti utili per approfondire Valerie Perrine

Temi più discussi: È morta l'attrice statunitense Valerie Perrine, famosa soprattutto negli anni Settanta per film come Lenny e Mattatoio 5; Morta Valerie Perrine, l'attrice aveva 82 anni; Addio a Valerie Perrine, indimenticabile Eve Teschmacher dei primi film di Superman; È morto Nicholas Brendon, l’indimenticabile Xander di Buffy.

Addio a Valerie Perrine, attrice di Lenny e Superman. Aveva 82 anniProprio Souther ha annunciato la scomparsa dell’attrice con un post su Facebook: «È con profonda tristezza che vi comunico la straziante notizia della scomparsa di Valerie. Ha affrontato il morbo di P ... iodonna.it

È morta l’attrice statunitense Valerie Perrine, famosa soprattutto negli anni Settanta per film come Lenny e Mattatoio 5L’attrice statunitense Valerie Perrine, nota soprattutto per alcuni film degli anni Settanta, tra cui Lenny e Superman, è morta lunedì a 82 anni. La notizia è stata data da una sua amica: nel 2015 le ... ilpost.it

È morta Valerie Perrine - facebook.com facebook

È morta l’attrice statunitense Valerie Perrine, famosa soprattutto negli anni Settanta per film come “Lenny” e “Mattatoio 5” x.com