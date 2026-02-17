San Giovanni Valdarno in figurina | in distribuzione l’album 2025–2026 delle società sportive cittadine

A San Giovanni Valdarno, il nuovo album di figurine delle società sportive sta arrivando, un progetto che coinvolge molte associazioni locali. La distribuzione è iniziata, portando nelle case dei cittadini immagini di atleti e squadre della zona. Questo album si propone di raccogliere tutte le realtà sportive del territorio, offrendo ai giovani un modo divertente per conoscere le loro squadre preferite. La pubblicazione include anche curiosità e statistiche sulle società più attive della città.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – San Giovann i Valdarno in figurina: in distribuzione l'album 2025–2026 delle società sportive cittadine. Un progetto che celebra atleti, associazioni e valori dello sport, rafforzando il senso di comunità e appartenenza al territorio. San Giovanni Valdarno celebra lo sport e i suoi protagonisti con l'uscita dell'album delle figurine 2025–2026 dedicato alle società sportive della città, già disponibile e in distribuzione sul territorio. Un'iniziativa che porta nelle mani di cittadini, famiglie e atleti un progetto capace di unire passione, appartenenza e spirito di comunità, trasformando il gioco senza tempo delle figurine in un racconto collettivo della realtà sportiva sangiovannese.