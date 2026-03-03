Uomini e Donne Federica Benincà sulla seconda gravidanza | Sto vivendo tutto con ansia

Federica Benincà, nota per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice, aspetta il suo secondo bambino. La donna ha rivelato di vivere questa gravidanza con molta ansia. La sua storia d’amore con Marco Cartasegna, che la scelse nel programma, si concluse poche settimane dopo la fine delle registrazioni. Ora, Federica si prepara ad accogliere il nuovo arrivato.

Federica Benincà ha partecipato nel 2017 a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, fu la scelta di Marco Cartasegna ma dopo il programma la loro relazione giunse al termine dopo poche settimane. Grazie alla visibilità ottenuta nel dating show lei è riuscita a diventare un’influencer molto amata dai suoi fan e spesso li rende partecipi della sua vita, non solo professionale ma anche privata. Ad ottobre ha annunciato di essere incinta, l’ex corteggiatrice e il marito Ettore Gliozzi presto diventeranno genitori per la seconda volta. Federica Benincà ha ammesso che non sta vivendo con serenità la seconda gravidanza, sui social ha infatti rivelato: “Per mia esperienza personale, la gravidanza e il post parto siano dei momenti particolarmente sensibili nella vita di una donna. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Leggi anche: Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la seconda gravidanza: come sta e data del parto

Ernesto e Cristiana allargano la famiglia dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto lei sulla ‘gravidanza’Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta gravidanza che ha visto come protagonista una coppia nata da poco a Uomini e Donne, quella formata...

Approfondimenti e contenuti su Federica Benincà

Temi più discussi: Ex Uomini e Donne incinta per la seconda volta/ Vivo con l'ansia, non mi riconosco; Uomini e Donne, ex corteggiatrice in gravidanza svela: Ho vissuto tutto con ansia; Uomini e Donne, ex corteggiatrice in gravidanza: Mi sta mettendo a dura prova, al 3º mese le misure della testolina erano sotto l’1%.

Ex Uomini e Donne incinta per la seconda volta/ Vivo con l’ansia, non mi riconoscoEx Uomini e donne, incinta per la seconda volta, racconta l'ansia con cui sta convivendo durante la gravidanza. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, ex corteggiatrice in gravidanza svela: Ho vissuto tutto con ansiaUn'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato come sta attualmente vivendo la sua seconda gravidanza.Stiamo parlando di Federica ... isaechia.it

«Sto vivendo tutto con ansia» ammette Federica Benincà sui social, raccontando come si sente in questa fase della sua seconda gravidanza. Dopo aver avuto la sua prima figlia, Arianna, insieme al marito Ettore Gliozzi, Federica si trova ad affrontare ancora u - facebook.com facebook