la mia seconda vita grazie alla differenziata

Il successo del progetto di riciclo nasce dall’attenzione crescente alla plastica usata quotidianamente. Molti cittadini gettano bottiglie di plastica senza pensare alle conseguenze ambientali. La raccolta differenziata, infatti, permette di recuperare materiali preziosi e ridurre l’inquinamento. La presenza di punti di raccolta più accessibili ha portato a un aumento delle quantità di plastica riciclata. Questo cambiamento si riflette in una maggiore consapevolezza collettiva sulla tutela del territorio.

Ogni giorno vengono utilizzate e poi gettate milioni di bottiglie di plastica senza riflettere molto sulla fine che faranno. Chi sei? "Sono una bottiglia in Pet e sono 100% riciclabile. Sono nata in una fabbrica, in seguito riempita di acqua e poi spedita in un negozio dove mi hanno comprata". Quanto dura la tua vita? "Dipende dal comportamento degli umani. La mia vita è breve perché una volta usata vengo gettata via ma se finisco nella raccolta differenziata posso rinascere e avere una seconda possibilità. Diventa invece molto lunga se mi abbandonano nell'ambiente, rimango lì da sola anche per 450 anni prima di decompormi".

