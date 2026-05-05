Stipendi pensioni imprese e immobili | cosa fa reddito a Piacenza e i comuni dove vale di più

A Piacenza e nei comuni vicini, le principali fonti di reddito sono lo stipendio da lavoro dipendente e le pensioni, che rappresentano circa l’80% delle entrate delle famiglie. La distribuzione di queste fonti varia a seconda delle aree, influenzando le differenze economiche tra i vari territori. Oltre a queste, entrano in gioco anche i redditi derivanti da attività imprenditoriali e proprietà immobiliari, che contribuiscono in modo diverso a seconda delle zone.

Non solo quanta ricchezza, ma anche da dove proviene. Nel Piacentino otto euro su dieci arrivano nelle tasche dei contribuenti da lavoro alle dipendenze altrui e dall'assegno previdenziale, ma l'impatto delle diverse fonti di reddito cambia da zona a zona: sia che si tratti del peso economico di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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