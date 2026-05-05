Il 3 luglio, la 53esima edizione di Umbria Jazz prenderà il via nel centro storico di Perugia con un concerto di Sting. La manifestazione si svolgerà fino al 12 luglio e coinvolgerà diverse location della città, che verranno animate da numerosi artisti e generi musicali. La kermesse si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel panorama musicale italiano, attirando appassionati da tutto il paese.

Sarà Sting ad aprire il 3 luglio la 53ma edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 luglio nel centro storico di Perugia, trasformato per undici giorni in un grande villaggio globale della musica. In cartellone 274 eventi, oltre la metà gratuiti, con più di 80 band, 380 musicisti e 14 palcoscenici tra piazze e teatri. Tra i protagonisti spiccano artisti iconici come Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil e grandi nomi del jazz come Stefano Bollani e Paolo Fresu. L’edizione celebra inoltre i centenari di Miles Davis e John Coltrane. “Non è soltanto il festival di Sting e Zucchero – ha detto il fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta -.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sting apre Umbria jazz il 3 luglio

Sting & Gil Evans a Perugia - conferenza stampa Umbria Jazz | Filmato di Repertorio (1987)

Notizie correlate

Leggi anche: Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting

Montreux Jazz: 60 anni, Sting e Raye tornano al cuore della cittàIl Montreux Jazz Festival festeggia il suo sessantesimo anniversario tornando al Centro congressi svizzero dal 3 al 18 luglio del 2026.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting; Umbria Jazz, Sting apre a Perugia la 53esima edizione; Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo apre Sting; Perugia: Sting, Zucchero e le stelle del jazz per la 53ª edizione.

Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting(Adnkronos) – Perugia si prepara ad accogliere la 53esima edizione di Umbria Jazz, appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna e valorizza la vita culturale del territorio. Dal 3 al 12 luglio 20 ... notizie.it

Umbria Jazz, Sting apre a Perugia la 53esima edizioneSarà Sting ad aprire il 3 luglio la 53ma edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 luglio nel centro storico di Perugia, trasformato per undici giorni in un grande villaggio globale della music ... ansa.it

Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting x.com

#Attualità #ultimora Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting: #ILMONITO (Adnkronos) – Perugia si prepara ad accogliere la 53esima edizione di Umbria Jazz, appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna L'articolo Um - facebook.com facebook