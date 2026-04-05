Montreux Jazz | 60 anni Sting e Raye tornano al cuore della città

Il Montreux Jazz Festival celebra i suoi 60 anni e torna al Centro congressi svizzero dal 3 al 18 luglio 2026. La manifestazione, che si svolge da sei decenni, prevede la partecipazione di artisti come Sting e Raye. La rassegna musicale si svolge nella città svizzera e rappresenta uno degli appuntamenti più noti nel panorama jazz e musica dal vivo. La prossima edizione si svolgerà nel mese di luglio.

Il Montreux Jazz Festival festeggia il suo sessantesimo anniversario tornando al Centro congressi svizzero dal 3 al 18 luglio del 2026. La celebrazione unisce icone storiche come Sting e Deep Purple a nuove voci emergenti in una programmazione che attraversa generazioni e stili musicali. L’evento riprende le sale tradizionali dell’auditorium Stravinski e del Lab, rinnovate per ospitare migliaia di spettatori. I biglietti saranno disponibili a partire dal primo aprile alle dodici del mattino, segnando l’inizio della vendita ufficiale per questa edizione storica. Il ritorno alla casa madre dopo anni fuori sede. La direzione ha scelto di riportare l’evento nel cuore pulsante della città, abbandonando temporaneamente le location esterne utilizzate negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montreux Jazz: 60 anni, Sting e Raye tornano al cuore della città Da “Englishman" a "Roxanne”: un viaggio musicale tra i grandi successi di Sting al Miles Davis jazz clubUna serata dedicata al genio musicale di Sting, artista capace di fondere pop, rock e jazz con una raffinatezza unica. Leggi anche: Raye: il disco più ambizioso tra soul, jazz e orchestrazione pop Argomenti più discussi: Montreux Jazz Festival: 60 anni con Raye e Sting; Deep Purple, Jovanotti e Raye al Montreux Jazz Festival. Montreux Jazz Festival: 60 anni con Raye e StingIl festival torna al Centro congressi dal 3 al 18 luglio. Sul palco leggende come Deep Purple e Van Morrison accanto a Raye, Nick Cave e The Roots ... rsi.ch Deep Purple, Jovanotti e Raye al Montreux Jazz FestivalDal 3 al 18 luglio, la kermesse musicale celebra l’anniversario tra grandi nomi, ritorni e 67 concerti esclusivi. tio.ch Tinariwen: il loro grido è la mia voce Ascolta la versione audio dell'articolo«Questo è il punto di partenza», dice Carlos Santana sul palco del Montreux Jazz Festival nel 2006, indicando tre musicisti berberi. «Quando li ascolto, sento l’inizio della musica del Mi facebook ELE A partirà a maggio 2026 il suo nuovo "26 SUMMER TOUR" con date in Italia ed Europa suonerà al Montreux Jazz Festival #EleA x.com