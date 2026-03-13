Calciomercato Juve Goretzka è sul taccuino della dirigenza bianconera Le ultime novità sul possibile arrivo a Torino del centrocampista

La Juventus sta valutando l'acquisto di Goretzka, centrocampista che sarebbe inserito tra i possibili rinforzi per la prossima stagione. La dirigenza bianconera ha inserito il suo nome nella lista dei potenziali acquisti durante le trattative di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la società continua a monitorare la situazione del giocatore.

Calciomercato Juve, Goretzka è sul taccuino della società torinese per l'estate. Ecco le ultime novità sul suo possibile arrivo a Torino. La Juve programma il futuro con un imperativo categorico: tornare a trionfare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i vertici del club si sono riuniti nelle ultime ore per ribadire la necessità di allestire una rosa competitiva su ogni fronte. MERCATO JUVE, LE ULTIME L'obiettivo è reggere l'urto di tre tornei di livello assoluto e, per farlo, la dirigenza punterà su un mercato intelligente, composto da soluzioni convenienti e parametri zero di caratura internazionale. In questo scenario di rafforzamento, il nome caldo è quello di Leon Goretzka.