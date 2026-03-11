Tonali Arsenal frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione

Il club inglese ha deciso di non procedere con l'acquisto del centrocampista italiano in vista della prossima sessione di calciomercato. La squadra ha comunicato ufficialmente la frenata nella trattativa, interrompendo le negoziazioni in corso. La decisione è stata presa dopo aver valutato vari aspetti legati alla rosa e alle strategie per la prossima stagione. La trattativa tra le parti si ferma qui.

Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Ranking Uefa, corsa al 5° posto in Champions ormai compromessa per le italiane? La classifica aggiornata dopo il KO dell’Atalanta Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 29ª giornata: torna La Penna dopo lo stop! Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Infortunati Lazio, ansia per Cataldi e Romagnoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Articoli correlati Trattative in corso nel mercato estivo: colpi in vista per rinforzare le rose in vista della prossima stagione.Il mercato estivo 2026 si sta profilando come uno dei più movimentati degli ultimi anni, con trattative in corso che potrebbero ridefinire le... Tonali Juventus, quando è attesa la decisione del centrocampista sul suo futurodi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, quando è attesa la decisione del centrocampista sul suo futuro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tonali Arsenal Argomenti discussi: Donnarumma beffato di tacco: il Manchester City frena col Nottingham Forest e l’Arsenal va in fuga. Tonali accostato all’Arsenal, Newcastle furioso per le notizie inventate l’ultimo giorno di mercatoNelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato Sandro Tonali è stato accostato all’Arsenal, in seguito all’infortunio di Merino, ma il Newcastle ha smentito, non ufficialmente, ogni tipo ... fanpage.it Manchester City, Donnarumma ancora decisivo: Guardiola punta l’Arsenal. Tonali, che beffa: Pickford miracolosoPremier League, Manchester City, Donnarumma ancora decisivo: Guardiola punta l’Arsenal. Tonali, che beffa: Pickford miracoloso ... sport.virgilio.it