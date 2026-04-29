Omicidio del macellaio l' accusa chiede una duplice condanna per gli imputati

La Procura di Ravenna ha chiesto una condanna a un ergastolo e a 22 anni di carcere per due imputati coinvolti nell'omicidio del macellaio di 64 anni, avvenuto il 25 luglio 2019 a Faenza. La vittima è stata trovata impiccata all’interno della sua bottega all’alba di quella giornata. La richiesta si basa sulle prove raccolte durante le indagini condotte dagli investigatori.

La richiesta che arriva è una doppia condanna: un ergastolo e una pena di 22 anni. Questo è quanto ha chiesto la Procura di Ravenna in relazione alla morte del macellaio 64enne Domenico Montanari, trovato impiccatoall'alba del 25 luglio 2019 all'interno della sua bottega di Faenza. Lo riferisce.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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