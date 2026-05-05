Stefano Merenda presenta La verità su Salomon Loeb a Borgomanero
Sabato 9 maggio, alle 18, la libreria Mondadori "Il Dialogo" di Borgomanero ospita la presentazione del romanzo “La verità su Salomon Loeb” di Stefano Merenda. L'autore dialogherà con Benedetta Borghi ripercorrendo i temi centrali di un'opera che intreccia la memoria storica della Germania.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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