Stefano Merenda presenta La verità su Salomon Loeb a Borgomanero

Da novaratoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, alle 18, la libreria Mondadori "Il Dialogo" di Borgomanero ospita la presentazione del romanzo “La verità su Salomon Loeb” di Stefano Merenda. L'autore dialogherà con Benedetta Borghi ripercorrendo i temi centrali di un'opera che intreccia la memoria storica della Germania.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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