Durante il fine settimana sono emerse diverse notizie di cronaca rosa. Una conduttrice è stata fotografata con un lucidalabbra visibile, mentre un'artista è stata vista con un anello che ha attirato l'attenzione. Un altro personaggio ha cambiato partner, e una figura pubblica ha commentato pubblicamente su alcune voci di gossip, cercando di chiarire la propria posizione.

Weekend tempo di gossip. C'è chi spende e spande (Diletta Leotta), chi sfoggia anelli "sospetti" (Elodie), chi cambia fidanzata (Alvise Rigo) e chi, invece, mette a tacere (forse) i gossip (Brenda Lodigiani). Diletta Leotta,shopping folle in profumeria: "Quanto ho speso per un lucidalabbra". Può un lucidalabbra costare quanto una cena da Cracco? Sì. Lo ha provato sulla sua pelle (e sulla sua carta di credito) Diletta Leotta che ha confessato di essersi fatta "fregare" in profumeria durante una sessione di shopping. "Vado in questo negozio dove vado sempre e mi suggeriscono questo prodotto incredibile - una crema spa per la notte -lo metto e penso: "Beh,un po' Angelina Jolie mi sento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diletta Leotta e il lucidalabbra, l'anello di Elodie, la verità di Brenda Lodigiani su Stefano De Martino

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