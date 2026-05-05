Durante una trasmissione televisiva, si è parlato di un episodio avvenuto a Milano in cui un'auto appartenente a un noto personaggio è stata danneggiata. È stato rivelato che sulla Smart coinvolta non c’erano simboli misteriosi, ma un insulto volgare scritto in italiano. La vicenda ha suscitato attenzione, anche perché si tratta di un atto vandalico che ha coinvolto un'automobile di una figura pubblica.

A La Volta Buona di Caterina Balivo viene finalmente svelato cosa c’era davvero scritto sulla Smart di Stefano De Martino vandalizzata a Milano: non simboli misteriosi, ma un insulto volgare in italiano. C’è un confine sottilissimo tra la notorietà e il bersaglio. Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana, lo ha scoperto nel modo più spiacevole possibile: trovandosi l’auto imbrattata con un insulto volgare, in pieno centro a Milano. Una storia che sembrava destinata a restare nel limbo del gossip da tabloid si è trasformata, grazie alle rivelazioni di Riccardo Signoretti a La Volta Buona, in un caso che fa discutere su molti fronti: la sicurezza dei vip, la gestione pubblica delle provocazioni e la straordinaria compostezza di un uomo che ha scelto il sorriso come arma di difesa.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Stefano De Martino, l’insulto volgare sull’auto a Milano: la verità svelata

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