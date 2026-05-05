Dopo aver rientrato da un impegno, il conduttore ha scoperto che la sua auto era stata vandalizzata. In seguito, ha riferito di essere stato vittima di atti di bullismo e vandalismo, con danni evidenti al veicolo. La vicenda ha attirato l’attenzione, anche se molti dettagli restano ancora sconosciuti o non sono stati divulgati pubblicamente. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori chiarimenti sui responsabili o sulle motivazioni.

Quando torni da un appuntamento e trovi la tua auto vandalizzata, il primo pensiero è sempre lo stesso: perché proprio a me. Ma quando sei Stefano De Martino e la tua Smart è diventata ormai un’icona riconoscibile quanto il tuo sorriso televisivo, forse la domanda cambia forma. Diventa: era inevitabile. Il settimanale Nuovo racconta nel dettaglio l’ultimo episodio che ha visto protagonista il conduttore di Affari Tuoi, trovandosi di fronte a quello che il magazine definisce un “ messaggio graffiante ” sulla portiera della sua fedele citycar. Graffi profondi, segni non ben identificabili incisi con probabilmente una chiave o un oggetto appuntito, il classico danno che fa impallidire qualsiasi automobilista e che richiede inevitabilmente un passaggio in carrozzeria.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stefano De Martino è disperato, vittima di bullismo e vandalismo: ecco cos’è successo al conduttore (e la verità tutti tacciono)

Notizie correlate

Leggi anche: Spiacevole disavventura per Stefano De Martino: cos’è successo al conduttore

Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino: cos’è successo al conduttore

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagato; Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa; I video intimi rubati a Stefano De Martino: indagato il tecnico di casa Tronelli - 27/04/2026; Affari Tuoi, c’è posta per Stefano De Martino. Herbert spietato: È una vergogna.

Stefano De Martino nel mirino: spunta la frase offensiva incisa sulla macchina, non erano simboli misteriosiQualche giorno fa si è parlato di una brutta disavventura per Stefano De Martino, finito al centro di un episodio di vandalismo avvenuto nel cuore di Milano. Il volto televisivo, noto anche per la con ... comingsoon.it

Il figlio di Stefano De Martino e Belen dice no ai social: Non vuole essere riconosciuto per stradaIl figlio di Stefano De Martino e Belen, Santiago, ha chiesto ai genitori di sparire dai loro profili social. In un video di famiglia, infatti, si vede il ragazzino che volta le spalle alla camera per ... napolitoday.it

L'importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà. ” Stefano De Martino ha scelto l’ironia anche davanti a un episodio poco piacevole: la sua auto, parcheggiata a Milano durante un appuntamento, è stata oggetto di atti vandalici. - facebook.com facebook