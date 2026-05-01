Spiacevole disavventura per Stefano De Martino | cos’è successo al conduttore

Stefano De Martino, conduttore molto seguito, si è trovato coinvolto in una recente disavventura. È noto per la sua presenza quotidiana su Rai 1, dove conduce il programma Affari Tuoi, che registra buoni ascolti. La notizia riguarda un episodio imprevisto che ha coinvolto il conduttore durante una delle sue trasmissioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’accaduto.

Stefano De Martino è tra i conduttori più amati del piccolo schermo. L'uomo è in onda ogni giorno con Affari Tuoi con cui registra ascolti importanti sui teleschermi di Rai 1. Proprio il volto tv è rimasto vittima di una spiacevole disavventura secondo quanto rivelato da Nuovo. In particolare, il settimanale ha pubblicato alcune immagini in cui si vede l'auto dell'ex marito di Belen Rodriguez vandalizzata. Difatti, sulla portiera della smart del conduttore vi sono presenti dei graffi fatti con un oggetto appuntito. Nel trafiletto apparso sul settimanale si leggono le seguenti parole: "Stefano De Martino: amara sorpresa, sulla portiera c'è un messaggio graffiante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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