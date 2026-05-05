Stefano Cervone neo direttore generale di Cassa Forense

Stefano Cervone è stato nominato nuovo direttore generale di Cassa Forense. È un dottore commercialista e revisore legale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente durante una riunione del consiglio di amministrazione. Cervone prende il posto del precedente direttore e assumerà ufficialmente l’incarico nelle prossime settimane. La decisione è stata approvata all’unanimità dai membri del consiglio.

Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo Domenico Stefano Cervone è il nuovo direttore generale di Cassa Forense. Dottore commercialista e revisore legale, vanta oltre 30 anni di esperienza manageriale in contesti complessi e ad alta regolamentazione, con responsabilità apicali nei settori della finanza, degli investimenti e dei servizi organizzativi. Ha una formazione in ambito economico e ha ricoperto incarichi di vertice in società quotate e in grandi strutture di servizi condivisi. Proviene da Ferservizi Spa, dove ha ricoperto il doppio ruolo di d.g. e amministratore delegato....🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Rottamazione quinquies, Camera civile salentina chiede di includere i debiti con Cassa forenseLECCE - Il 30 aprile si avvicina e con questo la scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione...

Bppb, Vittorio Sorge direttore generale e Francesco Acito condirettore generaleIl consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) ha definito gli assetti di governo societario per il triennio...