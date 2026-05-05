Statale Regina | nuovi interventi per sbloccare il traffico locale

Nuovi interventi sono stati annunciati sulla strada statale Regina per migliorare la circolazione tra Colonno e Menaggio. Le modifiche riguardano alcuni tratti considerati critici, con interventi tecnici mirati a risolvere i problemi legati al passaggio dei mezzi pesanti. La realizzazione di questi lavori mira a ridurre le congestioni e a rendere più fluido il traffico locale. I lavori sono in fase di programmazione e dovrebbero partire a breve.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tratti critici tra Colonno e Menaggio?. Quali interventi tecnici risolveranno il problema dei mezzi pesanti?. Chi dovrà dare il via libera ai nuovi progetti stradali?. Quando inizieranno i lavori per eliminare le strettoie locali?.? In Breve Interventi mirati a Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo.. Adeguamenti tecnici prevedono arretramenti a Colonno e spostamento recinzione a Sala Comacina.. Allargamento corsie previsto a Tremezzina vicino municipio di Lenno e tornante Vischi.. Carlazzo richiede installazione semafori pedonali per gestire traffico intenso e sicurezza.. I sindaci di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo hanno incontrato ieri presso la sede dell’Amministrazione Provinciale i tecnici di Anas per definire nuovi interventi sulla Statale Regina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Statale Regina: nuovi interventi per sbloccare il traffico locale Notizie correlate Statale Regina. I movieri a regolare il trafficoPronti a reggere l’assalto delle auto che caratterizzerà il rientro dal ponte del Primo maggio. Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in ProvinciaUn duplice obiettivo: da un lato migliorare in modo strutturale la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la Statale Regina, dall’altro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in Provincia; Statale Regina, ecco alcuni interventi mirati per migliorare la circolazione: da Colonno a Tremezzina, il dettaglio; Regina, interventi di allargamento delle strettoie: convenzione tra Anas, Provincia di Como e Comuni; Ecco il maxi piano contro il disastro traffico sulla statale del Lago di Como: Soluzioni chirurgiche. Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in ProvinciaL’obiettivo è quello di migliorare la fluidità della circolazione. Previste opere per ridurre l’impatto del cantiere della variante. . ilgiorno.it Statale Regina, interventi mirati per sicurezza e trafficoSi è svolto oggi nella sede della Provincia di Como un incontro operativo dedicato al miglioramento della Strada Statale 340 Regina, una delle arterie più delicate e trafficate del territorio larian ... ciaocomo.it Statale Regina. A una settimana dall’incidente mortale costato la vita a un sessantenne motocilista di Senna Comasco, il tratto che attraversa “Ticèe” è stato oggetto di un controllo congiunto che ha coinvolto la polstrada di Como, i carabinieri di Cernobbio e le - facebook.com facebook