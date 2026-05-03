In vista del rientro dal ponte del Primo maggio, i movieri sono stati disposti lungo la statale Regina per regolare il traffico. La presenza di personale incaricato di dirigere le auto è prevista per gestire l’aumento dei veicoli in transito. La gestione della circolazione è stata organizzata per facilitare il rientro e ridurre eventuali disagi lungo la strada.

Pronti a reggere l’assalto delle auto che caratterizzerà il rientro dal ponte del Primo maggio. Traffico e code sono l’altra faccia della medaglia del weekend lungo che ha fatto registrare una forte affluenza di turisti, risultato positivo per il settore che inevitabilmente presenterà il “conto” lungo la litoranea del lago a festa finita. In via straordinaria, il servizio degli osservatori del traffico sarà garantito anche nella giornata di oggi lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio. La decisione è stata assunta a seguito dell’accordo raggiunto tra il presidente della Provincia e la cooperativa incaricata del servizio, tenuto conto delle previsioni meteo favorevoli e dell’atteso incremento dei flussi turistici nel primo fine settimana di maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale Regina. I movieri a regolare il traffico

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