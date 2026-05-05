Blocchi sulla Statale Regina Interventi per ampliare le strettoie Presentato il progetto in Provincia

È stato presentato in Provincia un progetto per intervenire sulla Statale Regina, con l’obiettivo di ampliare le strettoie e migliorare la sicurezza e la circolazione lungo la strada. L’intervento mira anche a ridurre gli effetti del traffico causato dai lavori della Variante Tremezzina, cercando di limitare le interferenze tra i veicoli in transito e i mezzi impiegati nei lavori.

Un duplice obiettivo: da un lato migliorare in modo strutturale la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la Statale Regina, dall’altro ridurre l’impatto del traffico legato al cantiere della Variante Tremezzina, riducendo le interferenze tra traffico ordinario e mezzi d’opera. Sono le finalità della convenzione sottoscritta tra gli enti locali, al centro dell’incontro operativo per la presentazione dei progetti, che si è svolto ieri nella sede dell’Amministrazione Provinciale, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, i dindaci di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo e i tecnici di Anas. Gli interventi illustrati durante l’incontro riguardano una serie di aspetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in Provincia Notizie correlate Frontale tra due auto sulla Statale Regina di Carate Urio: 6 feritiCarate Urio (Como), 29 marzo 2026 – Grande paura oggi pomeriggio sulla Statale Regina, a Carate Urio. Caro carburanti, Confartigianato: "Ampliare gli interventi di riduzione delle accise"L'associazione di categoria: "Di fronte a una situazione grave e complessa come quella che stiamo vivendo, non possiamo muoverci day by day. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in Provincia; Regina, Lariana, A9. Solito caos nel giorno di festa; Scontro stradale sulla tangenziale sud di Torino: Tir perde carico che colpisce tre vetture, due feriti. Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in ProvinciaL’obiettivo è quello di migliorare la fluidità della circolazione. Previste opere per ridurre l’impatto del cantiere della variante. . ilgiorno.it Statale Regina, presentati in Provincia i progetti per allargare le strettoieGestione della viabilità sulla Statale Regina, questa mattina in Provincia l’incontro tra il presidente Fiorenzo Bongiasca, i sindaci di Colonno, Sala ... espansionetv.it Strada Statale Regina Si chiedono risposte Si ipotizza blocco stradale un prossimo sabato Turismo benvenuto, ma che non uccida la vita dei residenti Olè - facebook.com facebook