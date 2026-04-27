Tre ore in più bloccati al volante | quanto tempo perdiamo nel traffico di Forlì e i punti più critici

Il traffico mattutino a Forlì può causare ritardi di circa tre ore al volante, secondo le rilevazioni recenti. Le zone più critiche sono concentrate principalmente lungo le arterie principali, dove si registrano i picchi di congestione. Questa situazione si manifesta ogni giorno, influenzando significativamente i tempi di spostamento degli automobilisti. La congestione si evidenzia soprattutto negli orari di punta, quando il traffico diventa più intenso e le strade si riempiono di veicoli.

C’è un suono che definisce la mattina di un forlivese medio meglio di qualunque sveglia o melodia radiofonica. Non è un suono armonioso. È il rintocco metallico di un cambio che s’innesta, il rilascio modulato di una frizione che inizia a vibrare per l’ennesima volta in dieci metri, il sibilo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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