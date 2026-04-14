A Vigàta non c’è mai pace. E quando a farne le spese sono 3 anziane signore assalite in rapida successione da uno sconosciuto in moto, Salvo Montalbano sa già che dietro quegli scippi dall’aria quasi innocua si nasconde qualcosa di molto più torbido. È con questo incipit che si apre Gatto e cardellino, decimo episodio di Il Commissario Montalbano che va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in streaming in contemporanea su RaiPlay. Diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola, il film nasce da due racconti editi da Sellerio: Il gatto e il cardellino, contenuto in Gli arancini di Montalbano, e Una gigantessa dal sorriso gentile, da Un mese con Montalbano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su Rai 1 tornano Montalbano con "Gatto e cardellino": scippi, misteri e un commissariato in subbuglio. E Zingaretti fa una sorpresa

Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con "L'odore della notte" (che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv): soldi spariti, cuori infranti e un finale da brividoC’è qualcosa di rassicurante e insieme imprevedibile nel ritrovare Salvo Montalbano seduto davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, con il mare...

Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore.