In Lombardia, il settore delle startup innovative mostra segnali contrastanti. Mentre il numero complessivo di queste imprese è in diminuzione rispetto all’anno precedente, tra le aree di Milano e Monza si registra invece un aumento. La situazione riflette un andamento che differisce da quello generale, con alcune zone che continuano a vedere una crescita, mentre altre attraversano un periodo di rallentamento.

Milano – Startup innovative a doppia velocità in Lombardia: se, in generale, il trend è in calo, rispetto allo scorso anno aumentano il numero tra Milano e Monza. Si tratta di imprese tendenzialmente giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita, tanto che il Ministero delle imprese e del Made in Italy le indica come uno dei punti chiave della politica industriale italiana. I numeri, però, non sono positivi. L’aggiornamento al primo trimestre dell’anno, secondo l’elaborazione del servizio statisticastudi della Camera di Commercio di Brescia su dati Unioncamere-Infocamere, parla di 3.418 startup innovative in Lombardia, di cui 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Startup, battuta d’arresto: “Segnale preoccupante”

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