Radica Ali Abruzzo sui subappalti Tua Penne - Pescara | Segnale preoccupante

Il presidente dell'associazione di Comuni di Ali Abruzzo ha commentato la notizia dei subappalti effettuati dall'azienda di trasporto pubblico Tua sulla linea Penne-Pescara. Radica ha definito la situazione un segnale preoccupante, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La questione riguarda i contratti di subaffidamento e coinvolge direttamente l’operato dell’azienda di trasporto, senza che siano stati forniti chiarimenti ufficiali.

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