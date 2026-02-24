Kabel battuta d’arresto La squadra è un cantiere

La Kabel Volley subisce una sconfitta netta contro Firenze Volley, che vende cara la pelle e conquista tutti e tre i set. La causa risiede in una prestazione sottotono della squadra pratese, ancora in fase di rodaggio e con diversi giocatori in fase di adattamento. La partita si è giocata in modo equilibrato nei primi due set, ma alla fine la superiorità degli ospiti ha fatto la differenza. La squadra pratese si trova ora a lavorare duro per migliorare.

Netta battuta di arresto per la Kabel Volley in serie C maschile. Firenze Volley vince con merito, imponendosi per 3-0 in terra pratese (23-25, 21-25, 21-25). Ospiti più brillanti e precisi. Prato troppo falloso ed efficace solo a tratti. A parziale discolpa della Kabel il fatto che la squadra di Novelli, anche alla luce dei recenti cambi tattici apportati dal tecnico, è invece ancora un cantiere aperto ed in cerca della sua identità definitiva. Passiamo alla partita. Nel primo set entrambe le squadre partono molto forte (5-5), ma è Firenze a trovare il primo break (6-9 e 7-11). Kabel poco centrata e troppo fallosa (7-13).