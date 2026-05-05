Sono iniziati i pagamenti degli arretrati per i 320 operai di StarTech, con l’aggiunta di un bonus. Nel frattempo, si indaga su un tentativo di incendio nella cabina del metano. Un’altra questione riguarda il disimpegno di alcuni investitori, che potrebbe influire sulla regolarità dei pagamenti. Le autorità stanno seguendo tutte le piste aperte su questi episodi.

? Cosa scoprirai Come influisce il disimpegno degli investitori sulla stabilità dei pagamenti?. Chi ha tentato di dare fuoco alla cabina del metano?. Perché i Carabinieri hanno già individuato il responsabile del sabotaggio?. Quando verrà verificata l'effettiva disponibilità dei fondi promessi?.? In Breve Pagamento stipendi e bonus previsti entro l'8 maggio per 320 operai triestini.. Rosolen e Bini monitorano l'accordo dopo il tavolo con il Ministero.. Nuovo incontro ministeriale tra sette giorni per verificare i flussi di cassa.. Carabinieri indagano su sabotaggio alla cabina metano con sospetto colpevole individuato.. Entro l’8 maggio i circa 320 lavoratori della StarTech di Trieste riceveranno gli stipendi arretrati insieme a un premio economico previsto per il ritardo nei pagamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - StarTech, via agli arretrati: per i 320 operai anche un bonus

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