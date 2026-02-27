Quest’anno Stellantis non ha previsto premi per i lavoratori, mentre i dirigenti e i top manager continuano a ricevere bonus consistenti e cedole dal valore miliardario. La decisione ha suscitato molte discussioni tra i sindacati e gli operai, che si aspettavano un trattamento più equo. La questione evidenzia le differenze di trattamento all’interno dell’azienda, alimentando il malcontento tra le parti coinvolte.

Stellantis quest’anno non pagherà ai propri dipendenti il premio annuale. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Antonio Filosa, precisando che nel 2025 il gruppo ha conseguito «risultati negativi sul fronte delle consegne, del fatturato, della redditività e del cash flow». In una parola, un disastro. Del resto, il numero uno del gruppo, subentrato a Carlos Tavares nel maggio dello scorso anno, non ha fatto che confermare quanto si sapeva e cioè che il colosso automobilistico nato dalla fusione fra Peugeot e Fiat va malissimo. Basta infatti guardare come sta in casa nostra: in Italia, a settembre, il 60% dei dipendenti o era in cassa integrazione o lavorava con un contratto di solidarietà, cioè a orario e stipendio ridotto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cedole miliardarie e maxi bonus ai capi di Stellantis. Zero premi agli operai

Comunità Montana del Fortore, Ferella (SI): “Premi ai dirigenti, stipendi negati agli operai. Fin quando?”Tempo di lettura: 4 minuti“La vicenda degli operai forestali della Comunità Montana del Fortore — stipendi non pagati da mesi, rimpalli di...

Stellantis in rosso e c’è la beffa per gli operai italiani: bonus solo in Sud America, Africa e Medio OrienteHanno lavorato poco quanto niente per scelta dell’azienda, costretti a convivere con cassa integrazione e contratti di solidarietà, perdendo reddito.

Argomenti discussi: Cedole miliardarie e maxi bonus ai capi di Stellantis. Zero premi agli operai; I maxi dividendi Enel accendono i mercati.

Ferrari accelera sul dividendo: cedola record e scommesse miliardarie da Wall StreetMaranello stacca una cedola record da 640 milioni. Wall Street risponde con acquisti massicci: focus sulle mosse di Citadel. it.benzinga.com