CASTELFIORENTINO Al via, venerdì, la rassegna " Corti: Visioni di Genere ". Alla "Stanza Rossa" di via IV Novembre a Castelfiorentino un’iniziativa preziosa per il cinema di genere italiano e per i suoi autori; per tre venerdì (8,15 e 29 maggio, sempre alle 21.15) ci sarà la possibilità di assistere alla proiezione di cinque cortometraggi che spaziano dal giallo, al fantasy, all’horror senza dimenticare il thriller. La rassegna, che è promossa dal Circolo del Cinema "Angelo Azzurro" e curata da Ilaria Monfardini nell’ambito del " Valdelsa Film Festival ", è giunta alla seconda edizione e contempla anche quest’anno l’opportunità di incontrare...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stanza Rossa Corti d’autore. Registi in gara

Notizie correlate

GenerAction Festival, proiezioni al Multicinema Galleria dei corti documentari con i registi ospiti in salaEntra nel vivo GenerAction, il festival partecipativo del cinema documentario dedicato al giovane pubblico, giunto alla sesta edizione e organizzato...

Leggi anche: Film d’autore e registi al Solaris

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Stanza Rossa Corti d’autore. Registi in gara; 'Corti: Visioni di Genere', la rassegna alla Stanza Rossa di Castelfiorentino; Fossano, un maggio di eventi più ricco che mai : Expoflora a maggio, poi Racconti di corti, Fossano in bici e non solo [FOTO E VIDEO].

Stanza Rossa Corti d’autore. Registi in garaCASTELFIORENTINOAl via, venerdì, la rassegna Corti: Visioni di Genere. Alla Stanza Rossa di via IV Novembre a Castelfiorentino un’iniziativa preziosa per il cinema di genere italiano e per i suoi ... lanazione.it

'Corti: Visioni di Genere', la rassegna alla Stanza Rossa di CastelfiorentinoDa venerdì 8 maggio prende il via alla Stanza Rossa (via IV Novembre) la rassegna Corti: Visioni di genere, vetrina preziosa per il cinema di genere ... gonews.it

Stanza Rossa, da venerdì 8 maggio inizia la rassegna 'Corti: Visioni di Genere' - facebook.com facebook