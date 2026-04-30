Film d’autore e registi al Solaris

A Pesaro, il Solaris di via Turati propone un mese dedicato al cinema, con un programma che include film d’autore e incontri con registi. Silvia Ortolani ha annunciato una serie di eventi che si svolgeranno nel locale, offrendo agli spettatori la possibilità di partecipare a proiezioni e dialoghi con i registi coinvolti. La rassegna si svolgerà nel corso di un mese, creando un calendario ricco di appuntamenti cinematografici.

PESARO Un mese da vivere al cinema con registi e grandi eventi. E’ quanto propone Silvia Ortolani al Solaris di via Turati. Si comincia lunedì 4 maggio (ore 21) con Malavia, evento speciale in collegamento con Matteo Garrone, che presenterà la regista Nunzia De Stefano che firma il suo secondo lungometraggio, tornando a raccontare un percorso di crescita intenso e autentico, affidandosi ancora una volta a giovani interpreti capaci di sorprendere. Al centro, il legame profondo tra Sasà e sua madre, in un racconto che intreccia musica, amicizia e scelte difficili. Venerdì 8 maggio (20:30), Il Vangelo secondo Giuda, presente in sala il regista Giulio Base.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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