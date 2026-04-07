GenerAction Festival proiezioni al Multicinema Galleria dei corti documentari con i registi ospiti in sala

Al Multicinema Galleria si svolgono le proiezioni di cortometraggi documentari nel corso della sesta edizione di GenerAction, il festival dedicato ai giovani e al cinema partecipativo. L’evento, promosso dalla cooperativa sociale «Il Nuovo Fantarca» nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, prevede anche incontri con i registi presenti in sala. La manifestazione coinvolge il pubblico giovane e si svolge durante tutto il periodo del festival.

Entra nel vivo GenerAction, il festival partecipativo del cinema documentario dedicato al giovane pubblico, giunto alla sesta edizione e organizzato dalla cooperativa sociale «Il Nuovo Fantarca», nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIM e MIC. La particolarità di GenerAction è quella di essere ideato e condotto dagli stessi ragazzi e ragazze che hanno preso parte al percorso formativo: un progetto di audience development che affida ai giovanissimi non solo la visione, ma anche la costruzione e la gestione di un festival cinematografico.Il momento culminante si terrà mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 9. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Torna il Festival GenerAction, organizzato insieme agli studenti e alle studentesse dei Licei "De Nittis" di Bari, "Galileo Galilei" di Bitonto e dai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile "N. Fornelli". Giunto alla sua sesta edizione, GenerAction si conferma come u - facebook.com facebook