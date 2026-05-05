Stanza del Sollievo al Pronto soccorso | Serenità e rispetto fino all’ultimo

Una nuova Stanza del Sollievo è stata inaugurata ieri mattina nel Pronto soccorso di un ospedale cittadino. La struttura, pensata per offrire un ambiente di serenità e rispetto, porta una massima ispirata a Ippocrate che ricorda l’importanza di curare, alleviare e confortare i pazienti. La stanza si aggiunge ai servizi dedicati a chi si trova in condizioni di emergenza e necessita di un supporto più umanizzato.

"Curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre". La massima, ispirata a Ippocrate, campeggia sulla targhetta all’ingresso della Stanza del Sollievo inaugurata ieri mattina al Pronto soccorso dell’ospedale. Donata dal Rotary Club di Sondrio e realizzata grazie al contributo di numerosi partner, è uno spazio ristretto, silenzioso, adiacente sì ma del tutto altro rispetto alla concitazione che si respira nelle sale accanto. La Stanza del Sollievo sarà riservata a chi non può più essere guarito. Una stanza dove tutto è delicato, dal verde in 3-D di fronte al letto all’immagine del campo di lavanda che occupa un’intera parete,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stanza del Sollievo al Pronto soccorso: "Serenità e rispetto fino all’ultimo" ENG SUB | Genius Dolls 1-12 FULL Notizie correlate La stanza del Codice Rosa del pronto soccorso usata impropriamente, la Asl: "Misura eccezionale"La stanza del Codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, creata per le donne vittime di violenza e a loro destinata, è stata... Aumenti mensili fino a 340 euro per chi lavora al pronto soccorsoLa Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una stanza del sollievo al pronto soccorso di Sondrio; Stanza del Sollievo al Pronto soccorso: Serenità e rispetto fino all’ultimo; Sondrio, al pronto soccorso nasce la Stanza del Sollievo; Un nuovo spazio per l’accoglienza Sondrio inaugura la Stanza del sollievo in Ospedale. Stanza del Sollievo al Pronto soccorso: Serenità e rispetto fino all’ultimoCurare a volte, alleviare spesso, confortare sempre. La massima, ispirata a Ippocrate, campeggia sulla targhetta all’ingresso della Stanza del Sollievo inaugurata ieri mattina al Pronto soccorso del ... ilgiorno.it Ospedale di Sondrio: inaugurata la nuova Stanza del Sollievo al Pronto SoccorsoIl Pronto soccorso dell’Ospedale di Sondrio, da qualche giorno, ha una Stanza del sollievo, un ambiente riservato per accogliere i pazienti critici e i loro familiari. Nata da un’intuizione del dire ... valtellinanews.it Sondrio, al pronto soccorso nasce la Stanza del Sollievo #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook