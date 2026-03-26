Aumenti mensili fino a 340 euro per chi lavora al pronto soccorso

La Giunta regionale ha approvato un piano di riparto che prevede aumenti mensili fino a 340 euro per il personale dei pronto soccorso. La decisione riguarda le indennità per l’anno in corso e gli arretrati relativi al triennio 2023-2025. Le risorse sono destinate ai dipendenti delle aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale coinvolti in attività di emergenza.

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale negli ambiti di Pronto soccorso. Viene così confermato il massimo impegno a riconoscere un’importante valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. Una posizione espressa anche all’interno del percorso di confronto sindacale di questi ultimi mesi. Di fronte a una situazione di incertezza in merito ai criteri per la... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Aumenti mensili fino a 340 euro per chi lavora al pronto soccorso Articoli correlati Pronto soccorso, arrivano i bonus: fino a 340 euro in più al mese per infermieri e sanitariLa Regione approva il piano da 19 milioni per il 2026 e sblocca gli arretrati del triennio precedente. Indennità per il personale dei pronto soccorso, Regione: "Riconoscimento a chi lavora con dedizione e impegno"La Regione conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei... Una selezione di notizie su Aumenti mensili Temi più discussi: Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto; Aumenti stipendiali ATA 2025/27: fino a 194 euro. Tutte le cifre per profilo. Tabella; In arrivo il contratto scuola 2025-27: ecco gli aumenti; RINNOVATO IL CCNL LAVORO DOMESTICO: PIÙ TUTELE E AUMENTI PER LAVORATORI E FAMIGLIE. Aumenti stipendiali ATA 2025/27: fino a 194 euro. Tutte le cifre per profilo. TabellaNel giorno in cui all’Aran riprende il confronto sul rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027, una parte centrale della trattativa riguarda anche il personale ATA. La bozza di accordo econ ... orizzontescuola.it CCNL Scuola, aumenti fino a 136 euro: firma ad aprileCosa prevede il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-27 in tema di aumenti stipendiali e arretrati per docenti e personale ATA. msn.com A Bolzano via libera agli aumenti fino a 400 euro mensili per i docenti: stanziati oltre 100 milioni per investire su tale professione. Qui di seguito il link all'articolo >>> https://www.ilsipontino.net/bolzano-rompe-gli-schemi-400-euro-al-mese-ai-docenti/ - facebook.com facebook