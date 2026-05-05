Stanotte pioggia di luminose stelle cadenti sull'Italia | le Eta Aquaridi sono figlie della cometa di Halley

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026 si prevede il massimo delle Eta Aquaridi, uno sciame di stelle cadenti che si verifica ogni anno e ha come origine la cometa di Halley. Questo fenomeno astronomico è visibile dall’Italia e offre agli appassionati la possibilità di osservare numerosi bolidi nel cielo notturno. Le Eta Aquaridi sono note anche per la loro intensità durante i picchi di attività annuali.

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026 si verificherà il picco massimo delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti originate dalla cometa di Halley. La pioggia di meteore sarà visibile da tutta Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Pioggia di stelle cadenti sull’Italia il 22 aprile: a che ora e come vedere le LiridiLa sera del 22 aprile i cieli italiani saranno illuminati da uno dei fenomeni astronomici più belli e attesi della primavera: il picco massimo dello...

Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni...

Altri aggiornamenti

eta aquaridi stanotte pioggia di luminoseStanotte pioggia di luminose stelle cadenti sull’Italia: le Eta Aquaridi sono figlie della cometa di HalleyNella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026 si verificherà il picco massimo delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti originate dalla cometa di Halley ... fanpage.it

eta aquaridi stanotte pioggia di luminoseEta Aquaridi 2026, stanotte arriva il picco: a che ora guardarle e dove vederle in ItaliaLo sciame meteorico legato alla cometa di Halley raggiunge il massimo tra il 5 e il 6 maggio. In Italia la finestra migliore cade nelle ore prima dell’alba, ... repubblica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.