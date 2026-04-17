Pioggia di stelle cadenti sull'Italia il 22 aprile | a che ora e come vedere le Liridi

Nella notte del 22 aprile, il cielo sopra l’Italia offrirà uno spettacolo speciale con la presenza delle Liridi, uno degli sciami meteorici più attesi della primavera. Durante questa sera, si potrà osservare il massimo delle precipitazioni di stelle cadenti, un evento che attirerà appassionati e astronomi amatoriali. Le condizioni meteorologiche e l’orario preciso sono i fattori principali per godersi al meglio lo spettacolo.

La sera del 22 aprile i cieli italiani saranno illuminati da uno dei fenomeni astronomici più belli e attesi della primavera: il picco massimo dello sciame meteorico delle Liridi. Ecco a che ora e come vedere la pioggia di stelle cadenti sull'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Aprile, c'è la Luna Rosa e le stelle cadenti tra gli imperdibili eventi astronomici Leggi anche: La Luna Rosa nel cielo di aprile: tra gli imperdibili eventi astronomici anche le stelle cadenti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pioggia di stelle cadenti in arrivo: le Liridi si preparano a illuminare il cielo di aprile; Oggi 13 aprile pioggia di detriti spaziali sull’Italia alle 05:44: ipotesi razzo cinese; Stelle cadenti di primavera: arriva il picco delle Liridi, ecco perché il 2026 è l’anno perfetto; Buoni affari: uscite gratuite o economiche questa settimana a Parigi. Le stelle cadenti di primavera tornano a brillare: il cielo si accende con i frammenti della cometa ThatcherLe Liridi, stelle cadenti protagoniste del cielo di primavera, stanno per raggiungere il picco. Ecco cosa sapere su queste meteore meravigliose. meteo.it Pioggia di stelle cadenti in arrivo: sarà uno degli spettacoli più belli mai vistiUn bellissimo spettacolo celeste si prepara per la prossima settimana: fra qualche giorno, infatti, assisteremo alla meraviglia di una pioggia di stelle cadenti che illumineranno il cielo notturno. Lo ... ilgiornale.it Dalla pioggia di bottigliette all'invasione di campo dei tifosi pugliesi: tensione alle stelle durante e dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza - facebook.com facebook Pioggia di missili e droni sull’Ucraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa x.com