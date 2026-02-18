Schedare le scuole di sinistra woke e comuniste | la proposta di Fratelli d'Italia a Bagno a Ripoli

A Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno avanzato una proposta che solleva molte polemiche. La loro idea è di aggiungere nelle denominazioni scolastiche etichette come “di sinistra”, “woke” o “comunista”, per identificare l’orientamento politico degli istituti. La proposta nasce dalla volontà di mettere in evidenza le differenze ideologiche tra le scuole, creando un elenco pubblico di queste etichette. La discussione su questa iniziativa sta già dividendo amministratori e cittadini. La proposta è ora al centro di un acceso dibattito locale.

A Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni sull'"orientamento ideologico" degli istituti. Dura la replica del sindaco e delle opposizioni, che parlano di attacco alla libertà scolastica. FdI vuole schedare le scuole in Toscana: «Woke, antifascista, antisionista». Il sindaco Pd: «Liste di proscrizione come con Mussolini»L'iniziativa del partito di Meloni a Bagno a Ripoli per prevenire il «plagio delle menti degli studenti». Il sindaco: «Intimidazione senza pudore a insegnanti e dirigenti» Schedare le scuole 'di sinistra' o 'favorevoli a teorie Lgbtq+': la proposta di FdI a Bagno a RipoliUna mozione per cambiare denominazione alle scuole del territorio se politicamente schierate a sinistra oppure ideologicamente comuniste, oppure se favorevoli alle teorie lgbtq+ e/o woke, o se s ... Adesso siamo alle schedature, all'imitazione di Trump anche nelle scuole italiane. Gruppi di neofascisti e non solo loro che chiedono di schedare i professori, di sapere chi sono i professori comunisti, ma sapete dov'è l'inganno E' che per loro comunista sono