A marzo, J-POP Manga lancerà una serie di nuove uscite che arricchiranno il catalogo. Dopo le pubblicazioni di febbraio, l’editore prevede di presentare numerosi titoli per i lettori appassionati di manga, con storie variegate e coinvolgenti. La casa editrice ha annunciato un calendario pieno di novità che copriranno diversi generi, offrendo ai fan nuove opportunità di lettura.

Dopo un ottimo Febbraio, J-POP Manga si prepara a un Marzo ricchissimo di titoli per tutti i suoi fan, ricco di storie indimenticabili che non devono assolutamente perdere. Ecco il comunicato stampa: Mentre le giornate si allungano e le temperature salgono ricordandoci che la primavera è sempre più vicina, J-POP Manga presenta nuove serie tutte da scoprire e magari da leggere all’aria aperta in un caldo pomeriggio di sole! Si inizia con i romance: approda nel nostro Paese la serie vincitrice ai Kodansha Award Nina The Starry Bride e la novità dalle atmosfere spicy Assassin and Cinderella. Suspense e mistero vi terranno invece incollati alle pagine dell’apocalisse zombie intimista di Eternità e Castigo – Fushi to Batsu e del thriller con viaggi temporali Un secondo addio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stanno per arrivare le nuove uscite di marzo targate J-POP Manga

