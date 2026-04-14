J-POP Manga annuncia la presentazione di un panel dedicato a Dark Souls durante il prossimo evento nerd di Torino, Be Comics! Be Games!. L’appuntamento si terrà presso il centro fieristico cittadino, con la partecipazione del creatore dell’opera e il moderatore Sabako no maiku. L’evento prevede anche l’esposizione di altre opere di manga legate al mondo dei videogiochi sviluppati dalla casa editrice.

Lo spirito dei capolavori della From Software farà capolino all’imminente evento nerd di Torino, dove J-POP Manga presenterà un panel speciale al manga dedicato a Dark Souls, dove ci sarà anche il suo creatore e, come moderatore, Sabako no maiku. Oltre a ciò, verrà presentato anche diverse opere della casa editrice, tra cui Ticcy che noi di Screenworld.it lo presenteremmo insieme alla sua creatrice. Dopo il successo dell’edizione padovana di Be Comics! Be Games!, il più grande festival geek del nord-est italiano si sposta a ovest e invade di cultura pop, fumetti, videogiochi e cosplay Lingotto Fiere di Torino. Il 18 e il 19 aprile Edizioni...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - J-POP Manga porta il manga di Dark Souls e altre opere al Be Comics! Be Games! di Torino

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