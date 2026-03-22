Siamo in bancarotta idrica mondiale L’allarme delle Nazioni Unite
Le Nazioni Unite hanno lanciato un allarme sulla crisi idrica globale, sottolineando che le risorse d'acqua, sia superficiali che sotterranee, sono sotto pressione crescente. La variabilità naturale e le attività umane contribuiscono a questa situazione critica, che mette a rischio l'approvvigionamento idrico in molte regioni del pianeta. La situazione attuale viene descritta come una vera e propria bancarotta idrica mondiale.
“Le risorse idriche superficiali e sotterranee del mondo sono sottoposte a una crescente pressione causata dalla variabilità naturale e da impatti antropogenici”. Inizia così il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche pubblicato a gennaio di quest’anno. E prosegue con un avvertimento categorico: ”L’aumento della variabilità idrica, la riduzione della qualità e l’uso insostenibile delle risorse idriche compromettono la disponibilità di acqua dolce”. A livello mondiale la media totale dei prelievi di acqua è stata di circa 4 mila chilometri cubi l’anno nel periodo 2010-2021, ossia circa il 10% delle risorse di acqua dolce rinnovabile. 🔗 Leggi su Formiche.net
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Ho letto interpretazioni totalmente errate sul documento approvato oggi da alcune nazioni europee e non, tra cui l’Italia. Nessuna missione di guerra. Nessun ingresso ad Hormuz senza un a tregua e senza un’iniziativa multilaterale estesa. Siamo consapevoli x.com