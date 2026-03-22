Siamo bancarotta idrica mondiale L’allarme delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite avvertono che le risorse idriche mondiali, sia superficiali che sotterranee, sono sempre più sotto pressione. La variabilità naturale e le attività umane contribuiscono a questa situazione critica. Il rapporto segnala che la disponibilità di acqua sta diminuendo a causa di diversi fattori, rendendo difficile assicurare approvvigionamenti affidabili per le popolazioni di tutto il pianeta.

“Le risorse idriche superficiali e sotterranee del mondo sono sottoposte a una crescente pressione causata dalla variabilità naturale e da impatti antropogenici”. Inizia così il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche pubblicato a gennaio di quest’anno. E prosegue con un avvertimento categorico: ”L’aumento della variabilità idrica, la riduzione della qualità e l’uso insostenibile delle risorse idriche compromettono la disponibilità di acqua dolce”. A livello mondiale la media totale dei prelievi di acqua è stata di circa 4 mila chilometri cubi l’anno nel periodo 2010-2021, ossia circa il 10% delle risorse di acqua dolce rinnovabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

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