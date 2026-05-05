Stalking condominiale sul Gargano | l' indagato si dichiara vittima revocata la misura

Un uomo di 63 anni, accusato di atti persecutori nei confronti di un vicino in un condominio di Mattinata, si è dichiarato vittima e ha ottenuto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento, sostituita con il braccialetto elettronico. La decisione è arrivata dopo che il soggetto, precedentemente accusato di stalking condominiale, ha presentato la propria versione dei fatti.