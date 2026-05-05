Stalking condominiale sul Gargano | l' indagato si dichiara vittima revocata la misura
Un uomo di 63 anni, accusato di atti persecutori nei confronti di un vicino in un condominio di Mattinata, si è dichiarato vittima e ha ottenuto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento, sostituita con il braccialetto elettronico. La decisione è arrivata dopo che il soggetto, precedentemente accusato di stalking condominiale, ha presentato la propria versione dei fatti.
Da persecutore a vittima, si ribalta il caso di stalking condominiale di Mattinata: revocata quindi la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico a carico di un incensurato di 63 anni, accusato di atti persecutori nei confronti di un vicino con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Si masturbava sul pianerottolo e spiava le vicine di casa: 56enne nei guai per stalking condominialeUn uomo di 56 anni, residente nella provincia di Como, è finito nei guai per stalking condominiale.
Leggi anche: “Ma quale stalking, l’unica perseguitata qui sono io. Sionis mi ha trasformato nel suo bersaglio”. Roberta Bruzzone si dichiara vittima e respinge tutte le accuse
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Choc sul Gargano, disabile minacciato e perseguitato dal vicino di casa: Ti taglio l'altra gamba.
Si masturbava sul pianerottolo e spiava le vicine di casa: 56enne nei guai per stalking condominialeUn uomo di 56 anni, residente nella provincia di Como, è finito nei guai per stalking condominiale. Si sarebbe masturbato sul pianerottolo e avrebbe spiato quattro sue vicine di casa. Breaking news e ... fanpage.it
Montefalcione, stalking condominiale contro i vicini: coppia finisce a processoHanno reso la vita impossibile a due coniugi ottantenni per circa due anni. Offese, ingiurie, dispetti di ogni genere, minacce, aggressioni verbali e in alcuni casi fisiche che si sarebbero ripetute ... ilmattino.it