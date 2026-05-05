Il Lido di Mandello rimarrà chiuso fino al 15 maggio, causando un ritardo nell'inizio della stagione balneare. La struttura ha comunicato la chiusura temporanea per permettere i lavori di preparazione e manutenzione prima dell'apertura ufficiale. Questa sospensione anticipa l’arrivo dei turisti e dei frequentatori abituali, che dovranno attendere ancora alcune settimane prima di poter usufruire di nuovo dei servizi.

Chiusura fino al 15 maggio del Lido di Mandello, prima di dare il via alla nuova stagione. L’annuncio arriva dal Comune di Mandello del Lario e dalla Canottieri Moto Guzzi, spiegando che lo stop imposto al lido comunale, si è reso necessario per "consentire il completamento delle attività organizzative e degli interventi necessari per garantire una riapertura in condizioni ottimali". Il ritardo, aggiungono, è dovuto "al passaggio di consegne tra i soci e le società di scopo che, come previsto dalla convenzione con il Comune di Mandello del Lario, sono autorizzati alla gestione dell’area lido. Per tale motivo, le parti coinvolte desiderano porgere le proprie scuse alla cittadinanza per il prolungamento dei tempi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stagione in ritardo. Lido chiuso fino al 15 maggio

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