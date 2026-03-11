Primavera al mare i bagni Lido aperti tutti i fine settimana dal 15 marzo al 10 maggio | Un luogo da vivere tutto l' anno

I Bagni Lido di Livorno annunciano l'apertura dei loro stabilimenti nei fine settimana dal 15 marzo al 10 maggio, iniziando così la stagione primaverile sul lungomare. Lo stabilimento di viale Italia sarà aperto dalle 10 di mattina, offrendo un punto di riferimento per chi desidera vivere il mare anche fuori dalla stagione estiva. L'iniziativa si rivolge a chi cerca un luogo da frequentare tutto l'anno.

Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 con attività ludiche, ricreative e sportive. Attivi anche il bar e il ristorante mentre non ci sarà il servizio di salvataggio I Bagni Lido danno il via alla stagione primaverile sul lungomare di Livorno. Lo stabilimento di viale Italia riaprirà nei fine settimana dal 15 marzo al 10 maggio, dalle 10.30 alle 18, con ingresso libero e gratuito. Il via libera è arrivato dal Comune con un’autorizzazione concessa dall'ufficio Demanio marittimo che consente l’apertura fuori dalla tradizionale stagione balneare. Durante queste giornate sarà possibile vivere lo stabilimento in versione primaverile: chi vorrà potrà prendere il sole, partecipare ad attività sportive, ludiche e ricreative oppure fermarsi al bar e al self service per pranzi, merende e aperitivi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

