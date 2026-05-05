Stadio Tessera Martella risponde a Venturini | Il cantiere va avanti

Il cantiere dello stadio Tessera continua a procedere, nonostante le voci di polemica tra il responsabile dei lavori e un rappresentante istituzionale. Martella ha confermato che i lavori proseguono, rispondendo alle dichiarazioni di Venturini, che aveva sollevato dubbi sullo stato del progetto. La discussione si è accesa nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse parti interessate, senza però alterare il normale avanzamento del cantiere.

? Cosa scoprirai Come cambierà il finanziamento dello stadio senza usare solo fondi pubblici?. Chi ha scatenato la polemica tra Martella e Venturini sul cantiere?. Quali nuovi collegamenti ferroviari serviranno per evitare il caos del traffico?. Perché la gestione dei parcheggi è diventata un punto critico elettorale?.? In Breve Martella propone modelli finanziari internazionali per non gravare sulle casse comunali.. Il progetto prevede una nuova fermata ferroviaria per il servizio dello stadio.. Martella critica la gestione dei parcheggi e del Penzo della giunta Brugnaro.. Incontro elettorale su stadio e territorio previsto il 6 maggio al centro Candiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stadio Tessera, Martella risponde a Venturini: “Il cantiere va avanti Notizie correlate Martella sul nuovo stadio: «Lo completeremo, Venturini smetta di dire falsità»Dopo le dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, secondo il quale il centrosinistra avrebbe minacciato di «bloccare» i... Sicurezza a Mestre: Venturini demolisce il piano di Martella? Cosa sapere A Mestre Venturini contesta il piano sicurezza di Martella in vista della visita di Gabrielli.