Martella sul nuovo stadio | Lo completeremo Venturini smetta di dire falsità

Dopo le accuse del candidato del centrodestra riguardo a presunte minacce di blocco dei lavori dello stadio a Tessera, il candidato del centrosinistra ha risposto con fermezza. Martella ha affermato che i lavori sul nuovo impianto continueranno e ha invitato Venturini a cessare di diffondere false informazioni. La disputa tra i due si incentrava su affermazioni riguardanti le intenzioni di blocco dei lavori da parte del centrodestra.

Dopo le dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, secondo il quale il centrosinistra avrebbe minacciato di «bloccare» i lavori del nuovo stadio a Tessera, arriva la dura risposta del candidato del centrosinistra Andrea Martella.Clicca qui per iscriverti al canale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La Venice Port Community chiede chiarezza sul porto. I programmi di Venturini e Martella«Alla luce delle recenti dichiarazioni offerte dai candidati di centrodestra e centrosinistra, vorremmo sapere, in maniera chiara, cosa pensano del... Sicurezza a Mestre: Venturini demolisce il piano di Martella? Cosa sapere A Mestre Venturini contesta il piano sicurezza di Martella in vista della visita di Gabrielli. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Venturini: Proseguono i lavori dello stadio che il centrosinistra minaccia di bloccare; Elezioni comune Venezia, otto candidati a nuovo sindaco per il post Brugnaro: chi sono e le liste; Spezia-Venezia 2-2, obiettivo centrato: è promozione in Serie A. Stroppa: Doveva andare così. Nuovo stadio Roma, dal Comune: Dal governo nessuna notizia sul CommissarioIl progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata continua il suo percorso, ma restano alcune incognite legate ai tempi burocratici. A fare il punto è Massimiliano Umberti, intervenuto a margine di ... tuttomercatoweb.com All'incontro coi candidati sindaco Andrea Martella competente, preciso e puntuale, due spanne sopra gli altri. Conosce la città e ha incontrato tante associazioni e comitati, sempre sul pezzo sa perfettamente di cosa sta parlando. Venturini è stato l'unico candid - facebook.com facebook