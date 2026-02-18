Flaminio a rischio | Fondazione Nervi contro il progetto Lazio pronta azione legale per tutelare l’impianto storico

La Fondazione Nervi ha deciso di passare alle vie legali dopo aver scoperto che il progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio, presentato dalla Lazio, potrebbe compromettere l’integrità dell’impianto storico. La fondazione, che tutela l’architettura di Pierluigi Nervi, si oppone alla proposta avanzata dalla squadra di calcio, ritenendo che i lavori rischino di danneggiare un patrimonio culturale di valore. La decisione arriva dopo aver analizzato i piani di ristrutturazione e aver constatato che alcune modifiche potrebbero alterare l’aspetto originale dello stadio.

Flaminio, la Fondazione Nervi alza la voce: ricorso in vista contro il progetto della Lazio. La Fondazione Pierluigi Nervi contesta fermamente il progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio presentato dalla Lazio, minacciando un'azione legale. L'istituzione, custode dell'eredità degli ingegneri che hanno progettato l'iconico impianto per le Olimpiadi di Roma del 1960, denuncia un'alterazione del valore storico e architettonico dello stadio, sollevando dubbi sulla compatibilità del progetto con i vincoli di tutela. Un'opera simbolo a rischio: la reazione della Fondazione. La bufera sullo stadio Flaminio è scoppiata dopo la presentazione del progetto da parte del patron della Lazio, Claudio Lotito.

Lazio pronta a completare il progetto per lo Stadio Flaminio, annuncio imminenteLa Lazio si appresta a completare il progetto per lo Stadio Flaminio.

Stadio Flaminio Lazio: costi, tempi di lavoro, capienza. Dentro al progetto dell’impianto e i prossimi passi da osservareIl progetto per il restauro dello Stadio Flaminio a Roma è in fase avanzata.

