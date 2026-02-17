Flaminio Lazio Lotito non ha dubbi | Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma

Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio. La decisione nasce dalla volontà di migliorare l’impianto, che da anni attende interventi migliorativi, e coinvolge anche la città di Roma. In un incontro con i tifosi, il presidente ha spiegato che i lavori cambieranno volto all’intera zona, creando nuovi spazi per la comunità locale. La proposta mira a trasformare il Flaminio in un punto di riferimento per sport e cultura, con un piano concreto di interventi.

