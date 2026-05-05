Stadio a tremila posti ci siamo Politano euforico | Avanti insieme

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il nuovo impianto sportivo della città, con i lavori che si sono avviati e la costruzione di uno stadio da tremila posti. Durante un evento in Prefettura, un rappresentante del club ha espresso entusiasmo, affermando che si proseguirà con determinazione. La realizzazione dello stadio rappresenta un passo importante per il progetto sportivo locale.

Quello odierno può essere un giorno molto importante per il Prato. In Prefettura è infatti stata convocata per oggi la riunione della Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo per decidere sulla concessione della deroga alla società del presidente Antonio Politano per l’aumento della capienza massima a 3.000 spettatori dello stadio Lungobisenzio in vista del match di playoff contro il Siena. Da casa biancazzurra filtra fiducia sul via libera, che regalerebbe alla sfida (in programma domenica alle 16, anche se l’orario potrebbe subire delle modifiche) una cornice di pubblico sicuramente più consona al livello delle squadre in campo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio a tremila posti, ci siamo. Politano euforico: "Avanti insieme" Notizie correlate Stadio, ci siamo quasi. Tremila: ultime richiesteTutto secondo le attese: la risposta della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo circa la richiesta del Prato di... Prato, il piano di Politano. “Cittadella dello sport con lo stadio rinnovato. Soccorso, ci metto la firma”Prato, 11 aprile 2026 – Le redini dell’Ac Prato direttamente in mano così come quello dell’appalto più importante del territorio pratese: la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Stadio a tremila posti, ci siamo. Politano euforico: Avanti insieme; Stadio Euganeo, la chance di un giorno memorabile. Stadio a tremila posti, ci siamo. Politano euforico: Avanti insiemeQuello odierno può essere un giorno molto importante per il Prato. In Prefettura è infatti stata convocata per oggi la riunione della Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo pe ... lanazione.it Stadio, dialogo aperto. Obiettivo aumentare postiLo stadio Lungobisenzio torna al centro dell’attenzione. Non solo per le partite, ma anche per le prospettive di sviluppo legate alla passione dei tifosi. Dopo anni di frequenza altalenante, gli ... lanazione.it Serie A, in campo Roma-Fiorentina: Koné e Solomon titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-v - facebook.com facebook #SerieAEnilive, #CremoneseLazio 1-2: #Noslin beffa i grigiorossi al 92’ Stadio Zini #SerieA #4maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com